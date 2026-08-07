Spectacle Naître Place de la République Bellac
vendredi 7 août 2026 · Place de la République · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Spectacle Naître
Place de la République Parc de la mairie Bellac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre du Festival Précaire. Naître… C’est venir au monde, donner la vie. C’est un acte factuel, horodaté c’est l’officialisation du début. Naître… C’est aussi ÊTRE, trouver son identité, naître à soi-même. Etre qui je suis devenu, devenir celui que j’ai voulu. Naître… c’est aussi notre récit, le récit d’une intimité, donc le récit d’une société. Tout public à partir de 11 ans. Pensez à réserver votre place ! .
Place de la République Parc de la mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 76 52
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English : Spectacle Naître
L’événement Spectacle Naître Bellac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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