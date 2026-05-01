Spectacle équestre Chevaliers et Destriers Relais équestre du Château de la Vigne Cirey-sur-Vezouze

Cirey-sur-Vezouze

Spectacle équestre Chevaliers et Destriers

Relais équestre du Château de la Vigne La Vigne Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-26

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-05-26

Au cœur du Château de la Vigne à Cirey-sur-Vezouze, découvrez cette journée placée sous l’époque médiévale, avec un spectacle en 2 parties rempli de surprises dans un cadre nature, au cœur de la Lorraine. Gradin et coin pique-nique couverts. . Informations et réservations au 06 70 90 63 59 et à caballeria@outlook.fr. Livrets pédagogiques téléchargeables en ligne.

Tarif: 12€ par personne pour la journée; Groupe de 10 personnes et plus: 10€ par personneTout public

12 .

Relais équestre du Château de la Vigne La Vigne Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 90 63 59 caballeria@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of the Château de la Vigne at Cirey-sur-Vezouze, discover a day set in medieval times, with a 2-part show full of surprises in a natural setting in the heart of Lorraine. Bleacher and picnic area covered. Information and reservations on 06 70 90 63 59 and at caballeria@outlook.fr. Educational booklets available to download online.

Price: 12? per person for the day; Groups of 10 or more: 10? per person

L’événement Spectacle équestre Chevaliers et Destriers Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2026-04-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS