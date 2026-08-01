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Spectacle équestre | La Rando Théâtre des Grands Jardin de Cadix Eymet

mardi 11 août 2026 · Jardin de Cadix · Eymet

Spectacle équestre | La Rando Théâtre des Grands Jardin de Cadix Eymet

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Jardin de Cadix
Adresse
Avenue de la Bastide
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Spectacle équestre | La Rando Théâtre des Grands

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Le Poney Club de Sainte-Foy-La-Grande vous propose du théâtre équestre avec la représentation du Voleur de gâteaux secs , écrit par Danielle Lacombe, et mis en scène par Julien Feder.   .

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 41 22 70  poneyclub.stefoy@free.fr

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English : Spectacle équestre | La Rando Théâtre des Grands

L’événement Spectacle équestre | La Rando Théâtre des Grands Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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