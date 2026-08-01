Spectacle équestre | La Rando Théâtre des Grands Jardin de Cadix Eymet
mardi 11 août 2026 · Jardin de Cadix · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Spectacle équestre | La Rando Théâtre des Grands
Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Le Poney Club de Sainte-Foy-La-Grande vous propose du théâtre équestre avec la représentation du Voleur de gâteaux secs , écrit par Danielle Lacombe, et mis en scène par Julien Feder. .
Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 41 22 70 poneyclub.stefoy@free.fr
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English : Spectacle équestre | La Rando Théâtre des Grands
L’événement Spectacle équestre | La Rando Théâtre des Grands Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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