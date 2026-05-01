Spectacle équestre Le Centurion des Deux Mondes Cirey-sur-Vezouze

Cirey-sur-Vezouze

Spectacle équestre Le Centurion des Deux Mondes

Château de la Vigne Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Plongez dans l’univers des arènes Gallo-Romaines avec cette création de la compagnie Xanthos, en collaboration avec Caballeria. Entre prouesses équestres, loyauté et émotions ce spectacle mêle la fougue des chevaux à une histoire d’amour qui se joue sous les yeux du public. Plongez dans une épopée où l’amour et la loyauté s’opposent à l’ambition de Rome. Entre honneur, liberté et trahison, “Le Centurion des Deux Mondes est un spectacle équestre et gladiatorial saisissant, mêlant prouesses spectaculaires, courses haletantes et une histoire bouleversante d’amour et de révolte. buvette et restauration sur place.

20€ pour les adultes ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Infos et réservations au 06 70 90 63 59, par mail à caballeria@outlook.fr ou sur HelloassoTout public

20 .

Château de la Vigne Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 90 63 59 caballeria@outlook.fr

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English :

Immerse yourself in the world of the Gallo-Roman arena with this creation by the Xanthos company, in collaboration with Caballeria. This show combines equestrian prowess, loyalty and emotion, with the fiery passion of horses and a love story played out before the audience’s very eyes. Immerse yourself in an epic where love and loyalty clash with the ambition of Rome. Between honor, freedom and betrayal, Le Centurion des Deux Mondes is a gripping equestrian and gladiatorial spectacle, combining spectacular prowess, breathtaking races and a moving story of love and revolt.

20? for adults; free for children under 12.

Information and reservations on 06 70 90 63 59, by e-mail at caballeria@outlook.fr or on Helloasso

L’événement Spectacle équestre Le Centurion des Deux Mondes Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2026-04-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS