Cirey-sur-Vezouze

Trocs aux plantes de printemps

21-23 rue Raymond Poincaré Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Le Fas de Cirey-sur-Vezouze organise son traditionnel troc de plantes de printemps. Venez troquer, échanger, plantes, graines, fruits du jardin et astuces de jardinage, l’occasion parfaite pour découvrir notre foyer et son parc arboré. Vous pouvez aussi tenir un STAND sur lequel vous pourrez échanger ce que vous avez ramené. Gratuit.

Informations au 07 71 79 69 57 ou par mail à ch.wolf@caps-54-51.comTout public

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21-23 rue Raymond Poincaré Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 71 79 69 57 ch.wolf@caps-54-51.com

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English :

Le Fas de Cirey-sur-Vezouze is organizing its traditional spring plant swap. Come and swap plants, seeds, garden fruits and gardening tips. It’s the perfect opportunity to discover our home and its wooded park. You can also set up a STAND where you can exchange what you’ve brought back. Free of charge.

Information on 07 71 79 69 57 or by e-mail at ch.wolf@caps-54-51.com

L’événement Trocs aux plantes de printemps Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2026-04-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS