Concert Beethoven et Tchaïkovski Salles des Fêtes Cirey-sur-Vezouze
Concert Beethoven et Tchaïkovski Salles des Fêtes Cirey-sur-Vezouze dimanche 17 mai 2026.
Cirey-sur-Vezouze
Concert Beethoven et Tchaïkovski
Salles des Fêtes 8 Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Venez écouter le duo formé par Jean-Samuel Bez au violon et Sanja Donic au piano. Ils interprèteront un programme de compositions de Beethoven et de Tchaïkovski. Entrée libre.Tout public
0 .
Salles des Fêtes 8 Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 50 27
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English :
Come and listen to the duo formed by Jean-Samuel Bez on violin and Sanja Donic on piano. They will perform a program of compositions by Beethoven and Tchaikovsky. Free admission.
L’événement Concert Beethoven et Tchaïkovski Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2026-05-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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