Concert Beethoven et Tchaïkovski Salles des Fêtes Cirey-sur-Vezouze

Cirey-sur-Vezouze

Concert Beethoven et Tchaïkovski

Salles des Fêtes 8 Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Venez écouter le duo formé par Jean-Samuel Bez au violon et Sanja Donic au piano. Ils interprèteront un programme de compositions de Beethoven et de Tchaïkovski. Entrée libre.Tout public

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Salles des Fêtes 8 Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 50 27

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English :

Come and listen to the duo formed by Jean-Samuel Bez on violin and Sanja Donic on piano. They will perform a program of compositions by Beethoven and Tchaikovsky. Free admission.

L’événement Concert Beethoven et Tchaïkovski Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2026-05-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS