Soirée ludothèque Médiathèque de Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze

Soirée ludothèque

Médiathèque de Cirey-sur-Vezouze 4 Rue des Écoles Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 16:30:00

fin : 2026-01-23 18:30:00

2026-01-23

Un vendredi par mois pour découvrir des jeux, partager un temps de qualité entre amis et en famille et explorer le vaste univers des jeux de sociétés ! Ces soirées restent entièrement libres et gratuites. Rendez-vous pour les enfants et les familles de 16h30 à 18h30 ; rendez-vous pour les ados et les adultes de 20h à 22h30.

Informations au 06 21 04 33 46Tout public

Médiathèque de Cirey-sur-Vezouze 4 Rue des Écoles Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 21 04 33 46

English :

One Friday a month to discover new games, share quality time with friends and family and explore the vast world of board games! These evenings are entirely free of charge. Events for children and families from 4:30pm to 6:30pm; events for teens and adults from 8pm to 10:30pm.

Information: 06 21 04 33 46

