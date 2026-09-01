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AGENDA · Maîche

Spectacle équestre Les Comtois en folie Sur les routes Maîche

jeudi 10 septembre 2026 · Sur les routes · Maîche

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Sur les routes
Adresse
Ferme des Comtois
Ville
25120 Maîche
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Maîche

Spectacle équestre Les Comtois en folie

Sur les routes Ferme des Comtois Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 16:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-10 2026-09-13

Spectacle équestre avec chevaux et artistes s’unissant pour offrir au public un show éblouissant riche en surprises.   .

Sur les routes Ferme des Comtois Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 09 65 03  comtoisenfolie@gmail.com

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English : Spectacle équestre Les Comtois en folie

L’événement Spectacle équestre Les Comtois en folie Maîche a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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