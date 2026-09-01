Spectacle équestre Les Comtois en folie Sur les routes Maîche
jeudi 10 septembre 2026 · Sur les routes · Maîche
Informations pratiques
Maîche
Spectacle équestre Les Comtois en folie
Sur les routes Ferme des Comtois Maîche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 16:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-13
Spectacle équestre avec chevaux et artistes s’unissant pour offrir au public un show éblouissant riche en surprises. .
Sur les routes Ferme des Comtois Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 09 65 03 comtoisenfolie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle équestre Les Comtois en folie
L’événement Spectacle équestre Les Comtois en folie Maîche a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Maîche (Doubs)
- Concours National du Cheval de Trait comtois Maîche 12 septembre 2026
- Ateliers Beauté en transition Zéro plastique, Zéro toxique Salle Decrind Château du Désert Maîche 12 septembre 2026
- Brocante de Maîche Maîche 13 septembre 2026
- Salon de l’Artisanat et des Univers Créatifs Salle des fêtes Maîche 19 septembre 2026
- Salon des vins et produits régionaux Salle des fêtes Maîche 23 octobre 2026