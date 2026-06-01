Spectacle équestre Les Silencieux Ecomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois
Spectacle équestre Les Silencieux Ecomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois dimanche 28 juin 2026.
Chapelle-des-Bois
Spectacle équestre Les Silencieux
Ecomusée Maison Michaud 26 Lieu-dit Combe des Cives Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Dans ce spectacle, pas de prouesses, ni d’acrobaties. Nous sommes dans l’intimité d’un troupeau qui nous parle des liens invisibles qui se tissent entre humains et non-humains. Les chevaux jouent avec Céleste comme ils joueraient entre eux…
Ce spectacle clôturera La Chevauchée, itinérance équestre dans le Haut-Jura organisée par l’association Les Chevaux Célestes depuis La Pesse jusqu’à Chapelle-des-Bois. Il sera suivi d’un moment d’échanges avec les artistes. .
Ecomusée Maison Michaud 26 Lieu-dit Combe des Cives Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 27 42 ecomusee.jura@gmail.com
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English : Spectacle équestre Les Silencieux
L’événement Spectacle équestre Les Silencieux Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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