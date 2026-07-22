Spectacle familial Héritages (dès 18 mois) Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Spectacle familial Héritages (dès 18 mois)

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:00:00

fin : 2026-10-23 00:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Un spectacle de la Cie Carré Blanc sur Fond Bleu sensoriel et poétique, autour de la transmission, des souvenirs et des liens qui nous unissent. Sur inscription au 05 46 75 50 14 (places limitées)

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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English :

A sensory and poetic performance by the Carré Blanc sur Fond Bleu theater company, exploring the themes of passing on traditions, memories, and the bonds that unite us. Registration required at 05 46 75 50 14 (limited seating)

L’événement Spectacle familial Héritages (dès 18 mois) Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes