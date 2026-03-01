Spectacle familial Loupapapoul Théâtre G. Defour Lapte

Spectacle familial Loupapapoul

Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 16:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Conte en chansons pour les enfants de 1 à 100 ans

.

Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A story in song for children aged 1 to 100

L’événement Spectacle familial Loupapapoul Lapte a été mis à jour le 2026-02-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire