Spectacle famille Car wash Ste Marie sur Mer Pornic

Pornic

Spectacle famille Car wash

Ste Marie sur Mer Place de la Libération Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21 18:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Car Wash par le collectif Primavez spectacle de clown et improvisation organisé par la Ville de Pornic

Au programme

Une déferlante de bonne humeur s’installe à Sainte-Marie-sur-Mer !

Ouvre tes fenêtres et laisse entrer la joie dans ta voiture… Juste quelques minutes pour laver ton cœur et ton tableau de bord ! Car Wash avec Agro le clown est un spectacle de cirque et de théâtre, du collectif Primavez, ruisselant de gaieté, de charme et de mousse enjouée.

Grâce à des effets spéciaux, de la musique entraînante et de nombreuses surprises personnalisées, les artistes vous emporteront dans une vague chaude de comédie jusqu’à vous domestiquer… à coups d’éponges. Un moment unique de clown et d’improvisation qui promet de faire rire toute la famille. .

Ste Marie sur Mer Place de la Libération Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 culture@pornic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Car Wash by the Primavez collective: clowning and improvisation show organized by the Ville de Pornic

L’événement Spectacle famille Car wash Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic