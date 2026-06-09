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Spectacle famille Car wash Ste Marie sur Mer Pornic

Spectacle famille Car wash Ste Marie sur Mer Pornic vendredi 21 août 2026.

Lieu : Ste Marie sur Mer

Adresse : Place de la Libération

Ville : 44210 Pornic

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Pornic

Spectacle famille Car wash

Ste Marie sur Mer Place de la Libération Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21 18:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Car Wash par le collectif Primavez spectacle de clown et improvisation organisé par la Ville de Pornic   
  Au programme

Une déferlante de bonne humeur s’installe à Sainte-Marie-sur-Mer !

Ouvre tes fenêtres et laisse entrer la joie dans ta voiture… Juste quelques minutes pour laver ton cœur et ton tableau de bord ! Car Wash avec Agro le clown est un spectacle de cirque et de théâtre, du collectif Primavez, ruisselant de gaieté, de charme et de mousse enjouée.

Grâce à des effets spéciaux, de la musique entraînante et de nombreuses surprises personnalisées, les artistes vous emporteront dans une vague chaude de comédie jusqu’à vous domestiquer… à coups d’éponges. Un moment unique de clown et d’improvisation qui promet de faire rire toute la famille.   .

Ste Marie sur Mer Place de la Libération Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11  culture@pornic.fr

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English :

Car Wash by the Primavez collective: clowning and improvisation show organized by the Ville de Pornic

L’événement Spectacle famille Car wash Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic

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