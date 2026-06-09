Spectacle famille Car wash Ste Marie sur Mer Pornic
Spectacle famille Car wash Ste Marie sur Mer Pornic vendredi 21 août 2026.
Pornic
Spectacle famille Car wash
Ste Marie sur Mer Place de la Libération Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21 18:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Car Wash par le collectif Primavez spectacle de clown et improvisation organisé par la Ville de Pornic
Au programme
Une déferlante de bonne humeur s’installe à Sainte-Marie-sur-Mer !
Ouvre tes fenêtres et laisse entrer la joie dans ta voiture… Juste quelques minutes pour laver ton cœur et ton tableau de bord ! Car Wash avec Agro le clown est un spectacle de cirque et de théâtre, du collectif Primavez, ruisselant de gaieté, de charme et de mousse enjouée.
Grâce à des effets spéciaux, de la musique entraînante et de nombreuses surprises personnalisées, les artistes vous emporteront dans une vague chaude de comédie jusqu’à vous domestiquer… à coups d’éponges. Un moment unique de clown et d’improvisation qui promet de faire rire toute la famille. .
Ste Marie sur Mer Place de la Libération Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 culture@pornic.fr
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English :
Car Wash by the Primavez collective: clowning and improvisation show organized by the Ville de Pornic
L’événement Spectacle famille Car wash Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic
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