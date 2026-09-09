Spectacle Fête des mères, diptyque familial Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Fête des mères, diptyque familial

Du mercredi 14 au jeudi 15 octobre 2026 à partir de 20h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-14

Entre une fête des mères sans mères et un mariage dézingué par sa fratrie, Louise a de quoi s’interroger sur le fameux esprit de famille. Une sage fratricide signée Adèle Royne.

Tout avait pourtant bien commencé sous les auspices bienveillants de la fête des mères. L’occasion pour Louise de renouer avec Gabriel et Ziggy, ses deux frères, et de rencontrer Arthur et Florence, leurs invités un poil bizarres. Mais où est passée leur mère? Cinq ans plus tard, quand Louise décide de se marier, elle est de nouveau absente pour de mystérieuses raisons. Voici les mêmes, ou presque, à nouveau prêts à s’écharper pour faire capoter le mariage.



Autrice, metteuse en scène et interprète de ce feuilleton tragi-comique aux accents familiers, Adèle Royné vous régale, tout à la joie de partager un vécu qui est aussi un peu le nôtre. .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 13 13 20

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English :

Between a Mother’s Day celebration without a mother and a wedding ruined by her siblings, Louise has plenty of reason to question the so-called family spirit. A wise tale of sibling rivalry by Adèle Royne.

L’événement Spectacle Fête des mères, diptyque familial Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence