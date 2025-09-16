Spectacle Filles, Mères, Rebelles … Suffragettes. Théâtre Morteau

Spectacle Filles, Mères, Rebelles … Suffragettes. Théâtre Morteau jeudi 26 mars 2026.

Spectacle Filles, Mères, Rebelles … Suffragettes.

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Compagnie Le Road Movie Cabaret

Entre théâtre, narration et chansons, (re)découvrez l’histoire de Sylvia Pankhurst, figure emblématique de la lutte que menèrent les suffragistes, en Angleterre, pour que les femmes obtiennent le droit de vote.

Londres, 1913. Sylvia participe depuis des années, aux côtés des Suffragettes et de ses amies Emily et Norah, à la lutte pour le droit de vote des femmes. Sylvia et ses amies mènent un combat contre un gouvernement prêt à tout pour les faire taire…

Depuis le milieu du 19ème siècle, en Angleterre, des groupes de femmes œuvrent pour obtenir l’égalité politique et leur émancipation. En 1908, le mouvement féministe se durcit en même temps que l’attitude de la police et du pouvoir politique à l’égard de ces militantes. Le mépris et l’indifférence laissent la place à la violence et la répression. Les suffragettes cherchent, par tous les moyens possibles, à déstabiliser le pouvoir politique en place pour lui faire enfin considérer la question du droit de vote et de l’émancipation des femmes. C’est par conviction que Sylvia, Emily et Norah ont rejoint les suffragettes. Elles vont découvrir au fil de leur engagement le prix que coûte un tel idéal…

Tout public, à partir de 9 ans.

Sur réservation. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Spectacle Filles, Mères, Rebelles … Suffragettes.

German : Spectacle Filles, Mères, Rebelles … Suffragettes.

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Filles, Mères, Rebelles … Suffragettes. Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER