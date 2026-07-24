Informations pratiques

Saint-Dizier

Spectacle Fils de flûte

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Tout public

Direction le sud, à Nice d’où débarque Christophe Servas, adepte de la récupération d’objets fatigués qu’il transforme en instrument pour faire entendre une poésie sonore d’un autre genre. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Fils de flûte Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne