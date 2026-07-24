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AGENDA · Saint-Dizier

Spectacle Fils de flûte Saint-Dizier

samedi 17 octobre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
Les Fuseaux
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
5 5 11 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Dizier

Spectacle Fils de flûte

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Tout public
Direction le sud, à Nice d’où débarque Christophe Servas, adepte de la récupération d’objets fatigués qu’il transforme en instrument pour faire entendre une poésie sonore d’un autre genre.   .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40 

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English :

L’événement Spectacle Fils de flûte Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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