SPECTACLE FLAMENCO AVEC CHISPA LATINA & ALMALINDA Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien
jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque Prosper Mérimée · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
SPECTACLE FLAMENCO AVEC CHISPA LATINA & ALMALINDA
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:30:00
fin : 2026-10-22 22:00:00
Date(s) :
2026-10-22
{ line1 : JEUDI 22 , line2 : SPECTACLE FLAMENCO AVEC CHISPA LATINA & ALMALINDA , line3 : 20:30-22:00 > Gratuit. Organisé par les artistes. , line4 : 1 RUE FRANCOIS ARAGO, SAINT-CYPRIEN, 66750 }
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Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70
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English :
{ line1 : THURSDAY, THE 22nd , line2 : FLAMENCO SHOW WITH CHISPA LATINA & ALMALINDA , line3 : 8:30 PM–10:00 PM > Free. Organized by the artists. , line4 : 1 Rue François Arago, Saint-Cyprien, 66750 }
L’événement SPECTACLE FLAMENCO AVEC CHISPA LATINA & ALMALINDA Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-31 par OT DE SAINT CYPRIEN
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