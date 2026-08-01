Spectacle Girl power La Comédie de Metz Metz
jeudi 27 août 2026 · La Comédie de Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle Girl power
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Samedi 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 21:20:00
Date(s) :
2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29
Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite… Et qui obtiennent des supers-pouvoirs !
Rajoutez 18 mojitos et la super-gnôle du papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée .Vers la féminité et au-delà !Tout public
22 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com
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English :
Take three best friends in a total emotional mess who decide to get totally wasted… And end up with superpowers!
Add 18 mojitos and Grandpa’s super-mojo… Shake it all up… You’ve got all the ingredients for a totally wild, feminist chick-flick. Toward feminism and beyond!
L’événement Spectacle Girl power Metz a été mis à jour le 2026-08-04 par AGENCE INSPIRE METZ
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