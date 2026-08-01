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Spectacle Girl power La Comédie de Metz Metz

jeudi 27 août 2026 · La Comédie de Metz · Metz

Spectacle Girl power La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Comédie de Metz
Adresse
1/3 Rue du Pont Saint-Marcel
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
22 Tarif de base plein tarif

Metz

Spectacle Girl power

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Samedi 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 21:20:00

Date(s) :
2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite… Et qui obtiennent des supers-pouvoirs !
Rajoutez 18 mojitos et la super-gnôle du papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée .Vers la féminité et au-delà !Tout public
22  .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12  comediedemetz@gmail.com

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English :

Take three best friends in a total emotional mess who decide to get totally wasted… And end up with superpowers!
Add 18 mojitos and Grandpa’s super-mojo… Shake it all up… You’ve got all the ingredients for a totally wild, feminist chick-flick. Toward feminism and beyond!

L’événement Spectacle Girl power Metz a été mis à jour le 2026-08-04 par AGENCE INSPIRE METZ

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