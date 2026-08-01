Ateliers adaptés Cet été c’est jeux de société ! Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz

Informations pratiques

Metz

Ateliers adaptés Cet été c’est jeux de société !

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Nous vous proposons de participer à des séances de jeux adaptés au handicap visuel, ouvertes à tout public à partir de 10 ans.

Elles sont animées par Joachim, lui-même déficient visuel et une ou deux bibliothécaires. Plusieurs jeux vous seront proposés.Tout public

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Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

We invite you to participate in game sessions adapted for people with visual impairments, open to everyone ages 10 and up.

The sessions are led by Joachim, who is visually impaired himself, along with one or two librarians. You’ll have the chance to try out several different games.

L’événement Ateliers adaptés Cet été c’est jeux de société ! Metz a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ