Spectacle gratuit de cirque – Le périple du scarabée Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

« LE PÉRIPLE DU SCARABÉE », le samedi 23 mai à 18h00

Un spectacle qui parle du handicap, et plus spécifiquement du handicap invisible. Créé et interprété par Julia de Felice.

Samedi 23 mai de 18h à 18h50

Tout public

GRATUIT ! Réservation indispensable via cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr

A PROPOS DU PERIPLE DU SCARABÉE

C’est par le biais d’un personnage au plateau que le handicap est rendu visible, sa réalité, son imprévisibilité, son quotidien et les métamorphoses qu’il oblige. Un personnage en situation de handicap qui rit de son histoire sans cacher ses larmes. Ainsi le cirque et le jeu s’entrecroisent jusqu’à frôler le one-woman-show et, avec simplicité, glisser dans la confidence, la poésie et le ressenti. L’écriture de cette pièce choisit trois grands axes: un premier physique, avec une recherche au cerceau autour d’une contrainte physique, un second voca,l avec un assemblage de témoignages mêlés au chant, et un dernier écrit qui détourne, transforme ou raconte des émotions, sensations et récits de vie personnels et rapportés afin d’en garder des traces.

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A PROPOS DE JULIA DE FELICE

Cerciste circassienne, Julia de Felice expérimente avec son cerceau la pluridisciplinarité dans l’alliage du corps, de la voix, du son et des mots. Diplômée en juin 2024 du Centre Régional des Arts du Cirque de Chambéry, elle crée cette même année la Cie Eclats de Soie dans la volonté de pouvoir porter des projets poétiques et engagés dans le champ des arts vivants.

Dans le cadre du mois du handicap, le Centre Wangari a le plaisir d’accueillir Julia de Felice de la compagnie Eclats de soie. Elle nous présentera son spectacle « Le périple du scarabée ».

Le samedi 23 mai 2026

de 18h00 à 18h50

gratuit

Réservation impérative par e-mail à cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T21:50:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T18:50:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/



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