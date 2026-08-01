Spectacle Guard save the Queen Bréal-sous-Montfort
dimanche 30 août 2026 · Bréal-sous-Montfort
Informations pratiques
Bréal-sous-Montfort
Spectacle Guard save the Queen
Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Mais…where is the Queen?*
Le garde du Kingdom of Something prend ses fonctions auprès de la porte des toilettes de la reine.
Mais l’attente toute protocolaire finit par trop durer, il faut se rendre à l’évidence, la reine a disparu ! Il va falloir un grand courage à notre garde pour réaliser la mission de sa vie Sauver la reine !
L’idée de cette création est née avec le personnage du garde anglais, figure autoritaire au grand chapeau, statique, imperturbable.
L’envie de glisser quelques grains de folie dans cette mécanique bien huilée, se confronter et s’amuser avec les protocoles liés à sa profession (prise de poste statique, lever de drapeau, hymne…et attente…) de trouver l’humain enfoui sous tous ces codes militaires et enfin de le placer devant une responsabilité trop forte pour lui, garder les toilettes royales !
where is the Queen?* = Où est la Reine? .
Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04
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English :
L’événement Spectacle Guard save the Queen Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Brocéliande
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