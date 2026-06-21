Spectacle Guignol Furlan Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle Guignol Furlan Saint-Palais-sur-Mer dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle Guignol Furlan
Place du Marché Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
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Spectacle familial.
Entrée payante sur place.
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Place du Marché Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 56 mairie@stpalaissurmer.fr
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English :
Family show.
Admission on site.
L’événement Spectacle Guignol Furlan Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique
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