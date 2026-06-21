Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Guignol Furlan Saint-Palais-sur-Mer

Spectacle Guignol Furlan Saint-Palais-sur-Mer dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Place du Marché

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Palais-sur-Mer

Spectacle Guignol Furlan

Place du Marché Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-25

Spectacle familial.

Entrée payante sur place.
  .

Place du Marché Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 56  mairie@stpalaissurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family show.

Admission on site.

L’événement Spectacle Guignol Furlan Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime)