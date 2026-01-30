Spectacle -Habiter les nuits Salle des fêtes de Villeneuve-Les-Salines La Rochelle
Salle des fêtes de Villeneuve-Les-Salines 86 avenue Billaud-Varenne La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25 11:50:00
2026-04-25
Habiter les nuits est un spectacle hybride qui croise le documentaire, la musique, l’illustration et des dispositifs numériques.
Salle des fêtes de Villeneuve-Les-Salines 86 avenue Billaud-Varenne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 carre-amelot@ville-larochelle.fr
English : Show Habiter les nuits
Habiter les nuits is a hybrid show combining documentary, music, illustration and digital devices.
