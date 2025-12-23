Spectacle Hanako, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Spectacle Hanako

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2026-03-13 11:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-13 2026-03-14 2026-03-16

Lorsque ses parents sont portés disparus en mer, Meï est recueillie par sa tante Hanako qu’elle n’a pas vue depuis longtemps. Au fil de leurs aventures, elles créent une relation forte. Cette vieille tante, à la fois rassurante et fantasque, insuffle tendresse et poésie à ces quelques jours passés ensemble.

D’après le texte Oncle éléphant d’Arnold Lobel

May-Lisa Lebert & Cléa Michelini • Création, jeu & mise en scène

Valéry Dekowski • Aide à la mise en scène & création lumière

Nicolas Camus • Création musicale & vidéo

Stéphanie Burkhardt • Création textile & picturale .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Spectacle Hanako

When her parents go missing at sea, Meï is taken in by her aunt Hanako, whom she hasn’t seen for a long time. In the course of their adventures, they form a strong relationship.

