Spectacle hip-hop Casse-Noisette Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges
Spectacle hip-hop Casse-Noisette Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges mardi 3 novembre 2026.
Thaon-les-Vosges
Spectacle hip-hop Casse-Noisette
Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-11-03 14:30:00
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
Blanca Li réinvente le célèbre conte de Casse-Noisette dans une version hip-hop aussi audacieuse qu’énergique. Portée par la musique intemporelle de Tchaïkovski revisitée dans une réorchestration urbaine, cette création réunit huit danseurs virtuoses issus des cultures hip-hop de New York, des Caraïbes et de la Californie. Entre breakdance, popping et influences ibériques, ce spectacle spectaculaire fait dialoguer tradition et modernité dans un tourbillon de danse, de musique et d’émotions.Tout public
25 .
Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58
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English :
Blanca Li reinvents the famous tale of *The Nutcracker* in a hip-hop version that is as daring as it is energetic. Set to the timeless music of Tcha%EFkovsky, reimagined in an urban orchestration, this production brings together eight virtuoso dancers from the hip-hop scenes of New York, the Caribbean, and California. Combining breakdancing, popping, and Iberian influences, this spectacular show creates a dialogue between tradition and modernity in a whirlwind of dance, music, and emotion.
L’événement Spectacle hip-hop Casse-Noisette Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION
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