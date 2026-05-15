Barzan

Spectacle historico-participatif La véritable histoire d’Ulysse

25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Préparez-vous à jouer avec l’Histoire. Ici, rien n’est figé les légendes s’animent, les questions fusent, et la vérité se révèle sous un jour nouveau. Êtes-vous prêt à embarquer pour cette aventure intellectuelle et ludique ? Ulysse n’attend que vous !

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25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

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English :

Get ready to play with history. Here, nothing is set in stone: legends come alive, questions are asked, and the truth is revealed in a whole new light. Are you ready to embark on this intellectual and entertaining adventure? Ulysses is waiting for you!

L’événement Spectacle historico-participatif La véritable histoire d’Ulysse Barzan a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique