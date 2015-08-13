Spectacle HS ? Théâtre La Voyageuse Nancy

Spectacle HS ?

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-17 15:00:00

fin : 2026-03-17 16:15:00

2026-03-17

Compagnie La Chose Publique

Seul en scène/Parlé/Chanté

On raconte que c’est une force d’être hypersensible, que c’est un don et qu’on est important pour la société… eh ben je ne sais pas si c’est un cadeau… pour vous… et pour moi.

HS ? est un spectacle à la fois drôle et sensible, à la fois parlé et chanté, à la fois fou et sincère.

Les tarifs sont au choix 8/13/15 €

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20 theatrelavoyageuse@gmail.com

English :

Compagnie La Chose Publique

Alone on stage/Spoken/Sung

People say that being hypersensitive is a strength, that it’s a gift and that you’re important to society? well, I don’t know if it’s a gift? for you? and for me.

HS? is a show both funny and sensitive, both spoken and sung, both crazy and sincere.

Prices: 8/13/15 ?

Venue not wheelchair accessible.

