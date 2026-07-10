Spectacle « Il fait si froid dehors » Salle festive Nantes Erdre Nantes
dimanche 29 novembre 2026 · Salle festive Nantes Erdre · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-29 15:00 – 17:30
Gratuit : non À partir de 10€ Gratuit pour les enfants moins de 12 ans.Réservation via HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/un-brin-de-causette/evenements/spectacle-il-fait-si-froid-dehors Tout public
Dans le froid hivernal, quelques jours avant Noël, la musique d’un orgue de barbarie et la poésie d’une mendiante animent la rue. Entre danse, claquettes, hip-hop et chants, les passants, marginaux et artistes se rencontrent, transforment l’espace en comédie musicale et redonnent lumière et espoir à tous.Soirée artistique au profit des sans-abriRéservations via Hello Asso
Salle festive Nantes Erdre Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 31 60 0680256054 https://www.helloasso.com/associations/un-brin-de-causette/evenements/spectacle-il-fait-si-froid-dehors
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