Spectacle immersif en bus au Grand Huit – Rennes : Mendel Schainfeld, le 2ème voyage à Münich Le Grand Huit, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes 21 – 30 mai Tarif : 17 €

Places limitées : 20 spectateur·ices par séance

Réservations : https://linktr.ee/TheatreDeLEchappee

« Mendel Schainfeld, le 2ème voyage à Munich » est un spectacle atypique que nous jouons dans un bus aménagé pour 20 personnes. Présenté du 21 au 24 mai, puis du 27 au 30 mai au Grand Huit à Rennes.

Ce spectacle emblématique de la compagnie s’apprête à franchir le cap des 850 séances lors de son passage au Grand Huit. Il invite à une plongée sensible dans la mémoire de la Shoah. À bord d’un car transformé en wagon, les spectateur·ices accompagnent Mendel Schainfeld, survivant des camps, qui livre son récit. Ce dispositif singulier crée une proximité forte avec le témoignage et donne toute sa puissance à cette forme immersive.

Un spectacle qui fait vivre la Mémoire.

À l’occasion de ce passage symbolique des 850 représentations, une rencontre conviviale est proposée : à l’issue de la séance de 20h, celles et ceux qui le souhaitent pourront partager un moment autour d’un verre avec François Béchu et l’équipe du spectacle, au milieu des célèbres manèges du Grand Huit.

Dates et horaires :

Du 21 au 24 mai : 17h30 et 20h

Du 27 au 30 mai : 17h30 et 20h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T21:15:00.000+02:00

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https://linktr.ee/TheatreDeLEchappee contact@theatrelechappee.com 06 08 77 06 51

Le Grand Huit, Rennes, Ille-et-Vilaine 20 rue Pierre Martin 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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