Spectacle immersif « un trésor au bout du monde », Manoir du Tourp – Maison de la Hague, La Hague

Informations pratiques

Spectacle immersif « un trésor au bout du monde » 19 et 20 septembre Manoir du Tourp – Maison de la Hague Manche

Durée 1h, départs des visites toutes les 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de la Hague, ce cap du bout du monde, en compagnie d’un guide insaisissable : un goubelin savant et facétieux.

Lors de ce fabuleux voyage immersif, conçu pour toute la famille, découvrez l’histoire, les richesses et les légendes de ce territoire fascinant raconté par ses habitants. Un spectacle à la fois original et poétique présenté dans cinq salles successives. Avec la voix de Jacques Gamblin – Unique en Normandie

Durée : 1 h, départs toutes les 30mn de 14h à 17h

Manoir du Tourp – Maison de la Hague Omonville-la-Rogue, 50440 La Hague La Hague 50440 Omonville-la-Rogue Manche Normandie 02 33 01 85 89 http://www.letourp.com https://www.facebook.com/pages/Manoir-du-Tourp/167619950070957 « Dans un site d’exception, à la nature préservée, découvrez ce manoir du XVIe siècle, véritable porte d’entrée sur le territoire de la Hague. Vivez une expérience unique grâce au parcours-spectacle immersif, « Un trésor au bout du monde », un fabuleux voyage dans l’histoire et les légendes locales, à vivre en famille (durée : 1 heure). Toute l’année, des expositions temporaires à l’intérieur des bâtiments ou en pleine nature sont proposées en accès libre. De nombreuses animations (travail du cuir, déco nature, poterie…) permettent aux enfants (et aux plus grands) de découvrir le patrimoine en s’amusant. Sur place également : médiathèque spécialisée, boutique, hôtel-restaurant, départ de balades et randonnées. De Cherbourg, au rond-point de Querqueville, rendre la direction Urville-Nacqueville et continuer à longer la côte jusqu’à Omonville-la-Rogue De Valognes N13, prendre la sortie Delasse, puis suivre la direction la Hague jusqu’à Beaumont-Hague. Au rond-point de Beaumont-Hague, prendre la direction Omonville-la-Rogue.

Partez à la découverte de la Hague, ce cap du bout du monde, en compagnie d’un guide insaisissable : un goubelin savant et facétieux.

©manoir du Tourp