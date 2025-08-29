Spectacle « Immobile & Rebondi #2 » Rue Jean Urruty Saint-Palais
Spectacle « Immobile & Rebondi #2 » Rue Jean Urruty Saint-Palais dimanche 3 mai 2026.
Spectacle « Immobile & Rebondi #2 »
Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Immobile et Rebondi sont deux personnages aux noms évocateurs et que tout semble opposer. Ils vont pourtant se rencontrer, se reconnaître, apprendre ensemble et avec humour à reconsidérer l’erreur, à l’apprécier et à s’en servir
pour… rebondir ! Un conte poétique pour petits et grands, tout en décalage, imaginé comme une ode à nos errances. A partir de 3 ans. .
Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Spectacle « Immobile & Rebondi #2 »
German : Spectacle « Immobile & Rebondi #2 »
Italiano :
Espanol : Spectacle « Immobile & Rebondi #2 »
L’événement Spectacle « Immobile & Rebondi #2 » Saint-Palais a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque