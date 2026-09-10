Spectacle Impro Kids La Comédie de Metz Metz
samedi 12 septembre 2026 · La Comédie de Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle Impro Kids
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle
Tarif : – – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-13 15:50:00
Date(s) :
2026-09-12
La compagnie Impact vous invite à découvrir leurs spectacles de théâtre d’improvisation spécialement conçu pour les enfants. Au fil du temps, les souvenirs s’avivent, les langues se délient, de nouvelles histoires commencent.
Avec la participation des enfants.
Âge conseillé de 3 à 10 ans.Enfants
11 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com
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English :
The Impact Theater Company invites you to discover their improvisational theater shows, specially designed for children. As time goes by, memories come alive, tongues loosen, and new stories begin.
With the participation of the children.
Recommended age: 3 to 10 years old.
L’événement Spectacle Impro Kids Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ
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