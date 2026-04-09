Spectacle improvisation & conte « Le village » (9 mai 2026) – Sklaeren | Festival Fabula Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Rennes
Spectacle improvisation & conte « Le village » (9 mai 2026) – Sklaeren | Festival Fabula Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Rennes samedi 9 mai 2026.
Spectacle improvisation & conte « Le village » (9 mai 2026) – Sklaeren | Festival Fabula Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Rennes Samedi 9 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine
Tarif plein : 10 €, réduit : 8 €, carte SORTIR !
Un village mystérieux apparaît derrière le brouillard… et son destin dépend du public. Conte interactif au festival Fabula.
Après une nuit de marche,
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une voyageuse découvre un village caché derrière un épais brouillard. Mais chaque village a ses problèmes. Grâce aux propositions du public, les habitants vont tenter de transformer leur destin.
_**Tout public à partir de 10 ans**_
### L’artiste
Sklaeren associe improvisation théâtrale, musique et conte traditionnel. Son travail place l’imaginaire collectif au cœur de la narration.
### Expérience du public
Le public participe à l’histoire : il imagine les défis du village, influence les rencontres et accompagne la mystérieuse voyageuse dans son aventure.
### Contexte festival
Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une sortie entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai 2026 !
**Programmation du samedi 9 mai :**
* 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu
* 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine
* 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren
* 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate
* 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler
* 20h — Le village — Sklaeren
* 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-09T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-09T22:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture
Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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