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AGENDA · Vesoul

Spectacle In Difference Théâtre François Villon Vesoul

vendredi 12 mars 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
vendredi 12 mars 2027
Fin
vendredi 12 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre François Villon
Adresse
Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Spectacle In Difference

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:30:00
fin : 2027-03-12

Date(s) :
2027-03-12 2027-03-13

Jef, équilibriste belge, et Marica, acrobate et danseuse italienne, se rencontrent autour de la roue Cyr, immense anneau d’acier qui devient leur terrain de jeu et de dialogue. Entre différences et complémentarités, ils cherchent un langage commun à travers le mouvement. La roue virevolte, se transforme et accompagne une performance physique virtuose, où précision, énergie et grâce aérienne célèbrent l’altérité et la rencontre.   .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle In Difference

L’événement Spectacle In Difference Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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