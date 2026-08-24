Spectacle In Difference Théâtre François Villon Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Spectacle In Difference

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:30:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12 2027-03-13

Jef, équilibriste belge, et Marica, acrobate et danseuse italienne, se rencontrent autour de la roue Cyr, immense anneau d’acier qui devient leur terrain de jeu et de dialogue. Entre différences et complémentarités, ils cherchent un langage commun à travers le mouvement. La roue virevolte, se transforme et accompagne une performance physique virtuose, où précision, énergie et grâce aérienne célèbrent l’altérité et la rencontre. .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle In Difference

L’événement Spectacle In Difference Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)