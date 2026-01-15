Spectacle Inscape game Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Spectacle Inscape game

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17 21:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Quand l’IA verrouille les portes, les masques tombent ! Plongez dans un thriller immersif à la frontière du jeu.

Plongez au cœur d’un huis clos haletant à la frontière du thriller et de la comédie, où l’amitié se retrouve mise à nu par les nouvelles technologies

Quatre amis d’enfance se retrouvent pour un verre dans un bar digital immersif . La soirée bat son plein quand, au détour d’une révélation, tout bascule une trappe s’ouvre, un verrou se ferme, et l’escape game commence.

Mais est-ce vraiment un simple jeu ? Qui se cache réellement derrière la porte, les miroirs et les écrans ?

Très vite, les émotions prennent le dessus… à moins que ce ne soit cette Intelligence Artificielle espiègle, tantôt alliée, tantôt adversaire, qui en sait beaucoup trop sur eux, leurs secrets et leur intimité. Dans ce labyrinthe d’écrans et de fausses apparences, les masques tombent. Pour sortir de la pièce, il n’y a plus question de fuir il faut enfin dire la vérité.

Vous avez 60 minutes !

Avis de la presse & du public, la presse en parle

Une comédie dramatique très réussie, un thriller à la fois très actuel et fantastique ; une écriture très contemporaine, enlevée, parfois acérée. — De la Cour Au Jardin

Le jeu remarquable des comédiens nous tient en haleine par la curiosité mêlée d’angoisse qu’ils suscitent chez nous. — Arts Culture Évasion

Le quatuor fonctionne à merveille. Que ce soit en réel ou sur l’écran, ils nous transmettent avec un réel brio leurs angoisses dans ce huis-clos psychologique. — Les Chroniques de Monsieur N

Le public adore (BilletRéduc)

Une belle expérience ! Ce n’est pas du théâtre comme on en voit d’habitude. C’est immersif, super prenant et on est dedans du début à la fin.

Une scénographie ingénieuse et une plongée immédiate dans cet univers futuriste et très actuel. Les 4 comédiens sont excellents !

Un bijou de vérité et d’originalité. Un mélange d’humour, de suspense et d’émotion qui résonne longtemps après.

Distribution & Équipe artistique

– Auteur Éric Boucher

– Mise en scène Mathieu Hoarau et Nathalie Bernas

– Avec Yannick Blivet, Éric Boucher, Mathieu Hoarau, Michaël Msihid

– Direction artistique Nathalie Bernas

– Création vidéo Florian Michel

– Création sonore Éric Boucher

– Création lumière Guillaume Blivet

– Comédiens vidéo Olivier Bordin, Odile Martin, Alix Bénézech

Informations pratiques & Horaires

– Genre Comédie dramatique / Thriller psychologique immersif

– Public tout public à partir de 10 ans

– Durée 1h25

– Placement Numéroté

– Convivialité Buvette et petite restauration accessibles sur place 1h avant le spectacle (dès 19h00) ainsi qu’après la représentation. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

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English :

When the AI locks the doors, the masks come off! Dive into an immersive thriller that pushes the boundaries of gaming.

L’événement Spectacle Inscape game Mutzig a été mis à jour le 2026-08-28 par Espace Rohan de Mutzig