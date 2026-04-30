Spectacle JAHODA Compagnie Tout Possible Place du Dr. André Leroy La Vôge-les-Bains
samedi 12 septembre 2026 · Place du Dr. André Leroy · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
Spectacle JAHODA Compagnie Tout Possible
Place du Dr. André Leroy Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Dans le Cadre du Festival Ô les Bains! , découvrez Jahoda de la Compagnie Tout Possible. Jahoda vit dans un village entouré de montagnes. Curieuse de découvrir ce qui se cache au-delà, elle décide un jour de partir. Au fil de son voyage, elle explore de nouveaux paysages, rencontre des personnages étonnants et vit de nombreuses aventures. Un récit initiatique plein de découvertes, de nature et de rencontres.Tout public
0 .
Place du Dr. André Leroy Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the %D4 les Bains! Festival, discover *Jahoda* by the Tout Possible Company. Jahoda lives in a village surrounded by mountains. Curious to discover what lies beyond, she decides one day to set out on a journey. Throughout her journey, she explores new landscapes, meets fascinating characters, and has many adventures. A coming-of-age story full of discoveries, nature, and encounters.
L’événement Spectacle JAHODA Compagnie Tout Possible La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-25 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à La Vôge-les-Bains (Vosges)
- Les hiboux c’est chouette ! Harsault La Vôge-les-Bains 31 juillet 2026
- Randonnée et soirée Barbecue La Vôge-les-Bains 8 août 2026
- 4èmes rencontres d’artistes de la Manufacture Royale de Bains Manufacture Royale La Vôge-les-Bains 14 août 2026
- Le marché d’artistes et d’artisans Harsault La Vôge-les-Bains 23 août 2026
- Soirée Danses conviviales La Vôge-les-Bains 27 août 2026