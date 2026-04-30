Spectacle JAHODA Compagnie Tout Possible Place du Dr. André Leroy La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

Spectacle JAHODA Compagnie Tout Possible

Place du Dr. André Leroy Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans le Cadre du Festival Ô les Bains! , découvrez Jahoda de la Compagnie Tout Possible. Jahoda vit dans un village entouré de montagnes. Curieuse de découvrir ce qui se cache au-delà, elle décide un jour de partir. Au fil de son voyage, elle explore de nouveaux paysages, rencontre des personnages étonnants et vit de nombreuses aventures. Un récit initiatique plein de découvertes, de nature et de rencontres.Tout public

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Place du Dr. André Leroy Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75

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English :

As part of the %D4 les Bains! Festival, discover *Jahoda* by the Tout Possible Company. Jahoda lives in a village surrounded by mountains. Curious to discover what lies beyond, she decides one day to set out on a journey. Throughout her journey, she explores new landscapes, meets fascinating characters, and has many adventures. A coming-of-age story full of discoveries, nature, and encounters.

L’événement Spectacle JAHODA Compagnie Tout Possible La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-25 par OT EPINAL ET SA REGION