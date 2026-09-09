Spectacle Je voulais vous dire Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Je voulais vous dire

Jeudi 24 septembre 2026 à partir de 20h30. Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Spectacle proposé par la troupe de théâtre d’improvisation amateur Les Fruits des Fondus. Ce spectacle a été ramené du dernier mondial d’improvisation en Belgique, où les Fruits des Fondus avaient la chance de représenter la France en 2023.

Dans Je voulais vous dire… , 5 comédiens auront pour tâche de placer VOS répliques à l’intérieur d’histoire totalement improvisées. Attention à celui ou celle qui n’aura pas réussi sa mission. Il ou elle sera punie sévèrement par le maître de cérémonie !

Nos 5 improvisateurs vous transporteront, à travers vos répliques, dans différents univers drôles et émouvants. .

Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A show presented by the amateur improvisational theater troupe: Les Fruits des Fondus. This show was brought back from the last World Improvisation Festival in Belgium, where Les Fruits des Fondus had the opportunity to represent France in 2023.

L’événement Spectacle Je voulais vous dire Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence