Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Jean-Chat voit dans le noir Auditorium des Champs Libres Rennes

Spectacle Jean-Chat voit dans le noir Auditorium des Champs Libres Rennes

Spectacle Jean-Chat voit dans le noir Auditorium des Champs Libres Rennes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Auditorium des Champs Libres

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

P’tite Scène – Jean-Chat voit dans le noir – Spectacle sonore et dessiné Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 22 avril, 15h00

« Jean-Chat voit dans le noir » nous invite à suivre les aventures d’un petit garçon à la recherche de son chat au cœur de la nuit, dans un spectacle musical et dessiné tout en poésie.

​Avec Michael Liot (musique), Doriane Ayxandri (illustration) et Aurélie Miermont (narration)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-22T15:45:00.000+02:00

1
 

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)