Atelier de Chant+Musique, Parc du Berry, Rennes
Atelier de Chant+Musique, Parc du Berry, Rennes mardi 21 avril 2026.
Atelier de Chant+Musique Mardi 21 avril, 16h30 Parc du Berry Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T16:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T16:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Chanter est un art de joie et d’épanouissement inné en chacun et accessible à tout le monde.
L’association Synzhoi vous invite à découvrir votre voix et le plaisir de chanter en groupe à travers un répertoire de chants traditionnels africains le mardi 21 avril à 16h30.
L’atelier sera animé par Mamylove et accompagné par Mass K et Kali.
C’est gratuit et ouvert à tout le monde.
Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « synzhoi@gmail.com »}]
Dans le cadre de l’inauguration de la Piscine de Villejean, un atelier de chants traditionnels africains ouvert à tout le monde et gratuit. Atelier-Chant-Musique-Danse
Mamylove
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