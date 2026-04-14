Atelier de Chant+Musique, Parc du Berry, Rennes

Atelier de Chant+Musique Mardi 21 avril, 16h30 Parc du Berry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T16:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T16:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Chanter est un art de joie et d’épanouissement inné en chacun et accessible à tout le monde.

L’association Synzhoi vous invite à découvrir votre voix et le plaisir de chanter en groupe à travers un répertoire de chants traditionnels africains le mardi 21 avril à 16h30.

L’atelier sera animé par Mamylove et accompagné par Mass K et Kali.

C’est gratuit et ouvert à tout le monde.

Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « synzhoi@gmail.com »}]

Dans le cadre de l’inauguration de la Piscine de Villejean, un atelier de chants traditionnels africains ouvert à tout le monde et gratuit. Atelier-Chant-Musique-Danse

Mamylove