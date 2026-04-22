Spectacle Jean-Chat voit dans le noir Auditorium des Champs Libres Rennes
Spectacle Jean-Chat voit dans le noir Auditorium des Champs Libres Rennes mercredi 22 avril 2026.
P’tite Scène – Jean-Chat voit dans le noir – Spectacle sonore et dessiné Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 22 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine
« Jean-Chat voit dans le noir » nous invite à suivre les aventures d’un petit garçon à la recherche de son chat au cœur de la nuit, dans un spectacle musical et dessiné tout en poésie.
Avec Michael Liot (musique), Doriane Ayxandri (illustration) et Aurélie Miermont (narration)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-22T15:45:00.000+02:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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