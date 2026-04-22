Spectacle Jean-Chat voit dans le noir Auditorium des Champs Libres Rennes

P’tite Scène – Jean-Chat voit dans le noir – Spectacle sonore et dessiné Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 22 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

« Jean-Chat voit dans le noir » nous invite à suivre les aventures d’un petit garçon à la recherche de son chat au cœur de la nuit, dans un spectacle musical et dessiné tout en poésie.

​Avec Michael Liot (musique), Doriane Ayxandri (illustration) et Aurélie Miermont (narration)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-22T15:45:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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