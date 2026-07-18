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AGENDA · Mesquer

Spectacle Jerome Commandeur rue des sports Mesquer

vendredi 12 février 2027 · rue des sports · Mesquer

Informations pratiques

Début
vendredi 12 février 2027
Fin
vendredi 12 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue des sports
Adresse
Artymes
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mesquer

Spectacle Jerome Commandeur

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12

Date(s) :
2027-02-12

 JÉRÔME COMMANDEUR TENTE DES TRUCS 

Humour 
La Ville de Mesquer présente en accord avec Beretta et Little Bros. 
Jérôme Commandeur tente des trucs. 

  Le retour de Jérôme Commandeur sur scène fait du bien à mon être, à mon âme. Par ses saillies fines comme des lames de coutelas, il veut faire rire cette France qu’il a chevillée au corps, celle qui coule dans ses veines. De ses sous-bois normands parfumés aux collines verdoyantes de la Loire, en passant par les plages salées de l’Atlantique, il porte partout son public en bandoulière. Fièrement. Outrageusement. Va gamin, je retire les roulettes de ton petit vélo et te regarde prendre ton envol, telle une mouette ivre de vent au-dessus de Jersey. Victor Hugo 

Billetterie   

Mairie  
Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr 
Dans nos offices de tourisme

 

Tout public  
Durée 1h15 

Placement libre    .

rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11  animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle Jerome Commandeur Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44

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