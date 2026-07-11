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AGENDA · Saint-Dizier

Spectacle Jérôme Commandeur tente des trucs Saint-Dizier

mercredi 3 février 2027 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
mercredi 3 février 2027
Fin
mercredi 3 février 2027
Adresse
Théâtre
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
45 45 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Dizier

Spectacle Jérôme Commandeur tente des trucs

Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03
fin : 2027-02-03

Date(s) :
2027-02-03

Tout public
  .

Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66 

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English :

L’événement Spectacle Jérôme Commandeur tente des trucs Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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