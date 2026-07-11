AGENDA · Saint-Dizier
Spectacle Jérôme Commandeur tente des trucs Saint-Dizier
mercredi 3 février 2027 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Spectacle Jérôme Commandeur tente des trucs
Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03
fin : 2027-02-03
Date(s) :
2027-02-03
Tout public
.
Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
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English :
L’événement Spectacle Jérôme Commandeur tente des trucs Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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