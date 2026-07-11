Spectacle jeune public Coriolis et Détritus Chéray Saint-Georges-d’Oléron
mercredi 30 septembre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Spectacle jeune public Coriolis et Détritus
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:30:00
fin : 2026-09-30 11:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Une aventure ludique et pédagogique mêlant théâtre et sciences pour sensibiliser les enfants à la protection des océans.
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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 60 94 04 tepos3@cdc-oleron.fr
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English : Children’s Show “Coriolis and Détritus”
A fun and educational adventure that combines theater and science to raise children’s awareness of ocean conservation.
L’événement Spectacle jeune public Coriolis et Détritus Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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