Spectacle jeune public La graine d’oreille Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
mercredi 7 octobre 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
Spectacle jeune public La graine d’oreille
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
(à partir de deux ans). Marie de Oliveira de la compagnie Le colibri d’Anna vient présenter le spectacle qu’elle a créé à partir de l’album éponyme de Pierre Dumousseau.
.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@meschers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
(Ages two and up). Marie de Oliveira from the theater company Le colibri d’Anna will be presenting the show she created based on Pierre Dumousseau’s book of the same name.
L’événement Spectacle jeune public La graine d’oreille Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-21 par Royan Atlantique
À voir aussi à Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- Bal de fin d’été avec Le bal des oiseaux Maine-Repos Meschers-sur-Gironde 25 août 2026
- CREA-Ciné-Quiz Film Pat’Patrouille Le Film Mission Dino suivi d’un quiz. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde 27 août 2026
- CREA-Ciné-Culte Film Outsiders suivi d’un quiz sur les années 80′! Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde 28 août 2026
- Concert à la plage Meschers-sur-Gironde 4 septembre 2026
- Rencontre avec un écrivain Meschers-sur-Gironde 9 septembre 2026