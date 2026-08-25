Spectacle jeune public La graine d’oreille Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

Spectacle jeune public La graine d’oreille

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

(à partir de deux ans). Marie de Oliveira de la compagnie Le colibri d’Anna vient présenter le spectacle qu’elle a créé à partir de l’album éponyme de Pierre Dumousseau.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@meschers.fr

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English :

(Ages two and up). Marie de Oliveira from the theater company Le colibri d’Anna will be presenting the show she created based on Pierre Dumousseau’s book of the same name.

L’événement Spectacle jeune public La graine d’oreille Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-21 par Royan Atlantique