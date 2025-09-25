Spectacle Jeune Public Trafic à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon
Spectacle Jeune Public Trafic à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon mercredi 6 mai 2026.
Spectacle Jeune Public Trafic
à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-05-06 16:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Après avoir exploré le monde des modernes, l’Atelier des songes met cette fois-ci en miroir le théâtre et l’art brut.
Trafic raconte un univers fantasque et brut. Un imaginaire galopant déboule d’un coup dans la vie d’un enfant et change son regard sur le monde. On assiste alors à une course effrénée vers l’absurde et la belle folie. Les couleurs éclatent, les formes, les bruits, les personnages se pressent pour remplir le paysage intérieur de l’enfant.
Le spectacle aborde la folie qui nous habite et nous permet de transformer le monde dans lequel nous vivons. Quelle poésie appose-t-on sur les images de notre quotidien ? Quelle place donne-t-on au rêve éveillé dans nos vies ? Et si cette folie était vitale pour se projeter dans l’avenir, ne faudrait-il pas l’entretenir et lui donner un place réelle… ?
Durée 45 min. Dès 4 ans.
5 € Gratuit pour un adulte accompagnant un enfant
Réservation https://billetterie.festik.net/abbaye-escaladieu/product/trafic .
à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50
English :
Having already explored the world of the modern, l?Atelier des songes now turns its attention to theater and art brut.
Trafic tells the story of a fantastical, raw universe. A galloping imagination suddenly bursts into a child?s life and changes his view of the world. We then witness a frantic race towards the absurd and the beautiful madness. Colors explode, shapes, noises and characters crowd into the child?s inner landscape.
The show is about the madness that inhabits us and enables us to transform the world we live in. What kind of poetry can we apply to the images of our daily lives? What place do we give to daydreams in our lives? And if this madness is vital for projecting ourselves into the future, shouldn’t we nurture it and give it a real place?
German :
Nachdem L’Atelier des songes die Welt der Moderne erkundet hat, spiegelt es diesmal das Theater und die Art Brut.
Trafic erzählt von einer fantasievollen und rohen Welt. Eine galoppierende Fantasie bricht plötzlich in das Leben eines Kindes ein und verändert seinen Blick auf die Welt. Es beginnt ein rasanter Wettlauf mit dem Absurden und dem schönen Wahnsinn. Die Farben explodieren, die Formen, die Geräusche, die Figuren drängen sich, um die innere Landschaft des Kindes zu füllen.
Das Stück thematisiert den Wahnsinn, der uns innewohnt und uns erlaubt, die Welt, in der wir leben, zu verändern. Welche Poesie legen wir auf die Bilder unseres Alltags? Welchen Platz geben wir dem Tagtraum in unserem Leben? Und wenn dieser Wahnsinn lebenswichtig ist, um sich in die Zukunft zu projizieren, sollte man ihn dann nicht pflegen und ihm einen realen Platz geben?
Italiano :
Dopo aver già esplorato il mondo del moderno, l’Atelier des songes rivolge ora la sua attenzione al teatro e all’art brut.
Trafic racconta la storia di un mondo fantastico e crudo. Un’immaginazione galoppante irrompe improvvisamente nella vita di un bambino e cambia il suo modo di vedere il mondo. Assistiamo quindi a una corsa frenetica verso l’assurdo e la bella follia. I colori esplodono, le forme, i rumori e i personaggi si affrettano a riempire il paesaggio interiore del bambino.
Lo spettacolo parla della follia che ci abita e che ci permette di trasformare il mondo in cui viviamo. Che tipo di poesia applichiamo alle immagini della nostra vita quotidiana? Che posto diamo ai sogni a occhi aperti nella nostra vita? E se questa follia è fondamentale per proiettarci nel futuro, non dovremmo nutrirla e darle un posto reale?
Espanol :
Tras haber explorado el mundo de lo moderno, l’Atelier des songes centra ahora su atención en el teatro y el art brut.
Trafic cuenta la historia de un mundo fantástico y crudo. Una imaginación galopante irrumpe de repente en la vida de un niño y cambia su forma de ver el mundo. Asistimos entonces a una frenética carrera hacia el absurdo y la bella locura. Los colores estallan, las formas, los ruidos y los personajes se precipitan para llenar el paisaje interior del niño.
El espectáculo trata de la locura que nos habita y nos permite transformar el mundo en que vivimos. ¿Qué tipo de poesía aplicamos a las imágenes de nuestra vida cotidiana? ¿Qué lugar damos a las ensoñaciones en nuestras vidas? Y si esta locura es vital para proyectarnos en el futuro, ¿no deberíamos alimentarla y darle un lugar real?
