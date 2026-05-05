Visite guidée « De l’eau et des œuvres », Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon

Visite guidée « De l’eau et des œuvres » 27 et 28 juin Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu Hautes-Pyrénées

Adulte : 5€ / Enfant : 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

La confluence de l’Arros et du Luz, a largement déterminé l’implantation de l’abbaye dans son site. Aujourd’hui encore, l’eau est au cœur de la thématique de cette visite incluant histoire et découverte d’œuvres de l’exposition « Le chant de l’eau ».

Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu Route de Bagnères 65130 BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « abbaye.escaladieu@ha-py.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0531743950 »}]

A la découverte des oeuvres et des rivières de l’abbaye ! rivières art

Pierre Meyer