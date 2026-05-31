Visite brève et insolite « Une œuvre, une abbaye », Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon

Visite brève et insolite « Une œuvre, une abbaye » Dimanche 28 juin, 14h00, 14h30 Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu Hautes-Pyrénées

5€/adulte, 2€/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T14:15:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T14:45:00+02:00

Cette visite brève et insolite permet, en 15 minutes chrono, de découvrir une œuvre d’art et son lien avec l’histoire de l’abbaye. Des oeuvres permanentes du parc aux oeuvres de l’exposition temporaire en cours sur « Le chant de l’eau », ouvrez grands vos yeux !

Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu Route de Bagnères 65130 BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « abbaye.escaladieu@ha-py.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 31 74 39 50 »}]

15 minutes pour découvrir une œuvre d’art et son lien avec l’histoire de l’abbaye. oeuvres d’art histoire

Pierre Meyer