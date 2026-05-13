Bonnemazon

Balade de l’Emerveillement à 2 voix

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Avec Manon Luneau et une médiatrice culturelle

Balade sensorielle pour découvrir le cadre enchanteur de l’abbaye.

Sur le parcours, on se remémore l’importance historique de l’eau pour les moines du Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle, on convoque ses sens et on s’ouvre à la créativité le long de la rivière.

– Durée entre 2H30 et 3H

– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

With Manon Luneau and a cultural mediator

A sensory stroll to discover the enchanting setting of the abbey.

Along the way, recall the historical importance of water for monks from the Middle Ages to the 17th century, engage your senses and open up to creativity along the river.

– Duration between 2H30 and 3H

– Reservations recommended on 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

L’événement Balade de l’Emerveillement à 2 voix Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65