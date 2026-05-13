Bonnemazon

Lecture dans le Noir

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Lecture les yeux bandés de textes en lien avec l’exposition

Lecture suivie d’un temps d’échanges sur la perception visuelle chez les personnes et les animaux.

Animation proposée dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, dont la thématique de cette année est consacrée à la vue.

– Durée 1H

– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Blindfolded reading of texts related to the exhibition

Reading followed by a discussion on visual perception in people and animals.

This event is part of the Rendez-vous aux Jardins program, whose theme this year is sight.

– Duration: 1 hour

– Reservations recommended on 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

L’événement Lecture dans le Noir Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65