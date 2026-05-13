Bonnemazon

Visite guidée Du visible au tactile, paysages de l’eau

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Plongée dans les paysage aquatiques de Nicolas Floc’h et de Sebastião Salgado dans une version en relief tactile.

Animation proposée dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, dont la thématique de cette année est consacrée à la vue.

– Durée 1H

– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Dive into the aquatic landscapes of Nicolas Floc?h and Sebastião Salgado in a tactile 3D version.

The event is part of the Rendez-vous aux Jardins program, whose theme this year is sight.

– Duration: 1 hour

– Booking recommended on 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

L’événement Visite guidée Du visible au tactile, paysages de l’eau Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65