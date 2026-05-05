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Balade de l’émerveillement à 2 voix, Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon

Balade de l’émerveillement à 2 voix, Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon

Balade de l’émerveillement à 2 voix, Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Ancienne abbaye cistercienne de l'Escaladieu

Adresse : Route de Bagnères 65130 BONNEMAZON

Ville : 65130 Bonnemazon

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 5€/adulte, 2€/enfant

Balade de l’émerveillement à 2 voix Samedi 27 juin, 14h30 Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu Hautes-Pyrénées

5€/adulte, 2€/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Sur le parcours le long de l’Arros, on se rappelle de l’importance historique de l’eau pour les moines cisterciens du Moyen-âge jusqu’au XVIII°siècle, on convoque ses sens et on s’ouvre à la créativité le long de la rivière.
Balade menée par Manon Luneau (La cactée qui caquette) et une médiatrice culturelle de l’abbaye.
Durée : 2h30
Tous publics
Réservation conseillée
Prévoir tenue adaptée à la randonnée.

Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu Route de Bagnères 65130 BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « abbaye.escaladieu@ha-py.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 31 74 39 50 »}]
Une balade le long de l’Arros entre histoire des moines et créativité ! balade histoire

Pascal Le Doaré

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