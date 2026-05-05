Balade de l’émerveillement à 2 voix, Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon

Balade de l’émerveillement à 2 voix Samedi 27 juin, 14h30 Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu Hautes-Pyrénées

5€/adulte, 2€/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Sur le parcours le long de l’Arros, on se rappelle de l’importance historique de l’eau pour les moines cisterciens du Moyen-âge jusqu’au XVIII°siècle, on convoque ses sens et on s’ouvre à la créativité le long de la rivière.

Balade menée par Manon Luneau (La cactée qui caquette) et une médiatrice culturelle de l’abbaye.

Durée : 2h30

Tous publics

Réservation conseillée

Prévoir tenue adaptée à la randonnée.

Ancienne abbaye cistercienne de l’Escaladieu Route de Bagnères 65130 BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « abbaye.escaladieu@ha-py.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 31 74 39 50 »}]

Une balade le long de l’Arros entre histoire des moines et créativité ! balade histoire

Pascal Le Doaré